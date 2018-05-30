Штефан Лихтштайнер согласовал контракт с «Арсеналом»

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер близок к переходу в «Арсенал». Он может стать первым новичком команды в это летнее трансферное окно.
Лихтштайнер согласовал контракт с «Арсеналом» сроком до 30 июня 2019 года.
Ранее сообщалось, что игроку нравится вариант с лондонским клубом, а тренер «Арсенала» Унаи Эмери видит в Лихтштайнере возможность укрепить глубину состава опытным защитником.
Срок контракта швейцарца с «Ювентусом» истекает 30 июня.
В этом сезоне Лихтштайнер провел 27 матчей и отдал 2 голевые передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио