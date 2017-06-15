Штаб сборной России заселился в отеле на Невском проспекте

Сборная России прибыла в Санкт-Петербург. Игроки и тренерский штаб национальной команды разместились в одной из гостиниц северной столицы.
Команда прибыла в официальный отель Кубка конфедераций, который расположен на Невском проспекте. Завтра футболисты Станислава Черчесова проведут тренировку, а позже главный тренер и один из игроков прибудут на пресс-конференцию.
Напомним, сборная России проведет стартовую встречу Кубка конфедераций в субботу на «Санкт-Петербург Арене». Матч с Новой Зеландией начнется в 18:00 по московскому времени.
Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»