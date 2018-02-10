Шорт-трекист Семен Елистратов принес России первую медаль Олимпиады

Автор: Евгений Морозов 0

Россиянин Семен Елистратов стал обладателем бронзовой медали Олимпиады-2018, став третьим в финальном забег в шорт-треке на дистанции 1500 м. Таким образом, в копилке олимпийской команды России оказалась первая медаль Игр в Пхенчхане.

Победу одержал кореец Лим Хе Чун, установивший новый олимпийский рекорд — 2:10.485. Серебро завоевал голландец Шиньке Кнежт.

Время Елистратова — 2:10.687.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Фото: Reuters
Источник: INTERFAX

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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