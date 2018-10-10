Шесть адвокатов отказались защищать Александра Кокорина и Павла Мамаева

Автор: Андрей Синельщиков 0

Стали известны детали разбирательства дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.  Нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» обвиняют в нанесении телесных повреждений ряду лиц.

Шесть адвокатов отказались защищать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые избили водителя ведущей «Первого канала» и устроили драку с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Юристы не хотят браться за дело с участием чиновника, поскольку считают его заведомо проигранным.

Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Футболисты также избили и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Пострадавший находится в реанимации.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал «Mash»

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