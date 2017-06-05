Шейк Тиоте скончался после обморока на тренировке

Сегодня скончался футболист сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте. Несчастный случай произошел на тренировочных занятиях в команде африканца — китайском «Бэйцзин Энтерпрайз Груп».

Смерть экс-футболиста «Ньюкасла» подтвердил партнер Тиоте по английскому клубу Демба Ба. «Пусть аллах дарует тебе рай, брат Тиоте», – такая запись появилась на официальном аккаунте Ба в твиттере. А агент ивуарийца заявил, что Шейка не удалось спасти в больнице.

В разные годы 30-летний полузащитник выступал за «Ньюкасл», «Твенте», «Роду» и «Андерлехт». В составе сборной Кот-д’Ивуара Тиоте становился победителем Кубка африканских наций-2015.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports