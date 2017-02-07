Шейк Тиоте продолжит карьеру в Китае

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Шейк Тиоте

Полузащитник «Ньюкасла» Шейк Тиоте будет играть за китайский клуб. Сейчас футболист находится в Китае.

Ивуарийский полузащитник «сорок» отправился в Китай в конце прошлой недели, чтобы подписать контракт с клубом «Шаньдун Лунэн». В ближайшее время о трансфере должно быть объявлено официально. Отметим, что бывший партнер Шейка по «Нюкаслу» Паписс Сиссе играет за «Шаньдунь».

За «Ньюкасл» Тиотте выступает с 2010 года. За это время он провел 138 матчей и забил 1 гол. «Ньюкасл» сейчас находится на 1 месте, опережая «Брайтон» на 1 очко.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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Никита Пронин

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