Шейк Тиоте официально стал игроком «Бейджин Энтерпрайзес»

Сегодня ивуарийский полузащитник Шейк Тиоте подписал контракт с клубом из Китая. Подробности сделки не разглашаются.

Тиоте перешел в «Бейджин Энтерпрайзес», который выступает во второй лиге Китая. Сумма трансфера и зарплата футболиста пока не разглашается. Можно отметить только то, что Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

Также напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что Тиоте продолжит карьеру в другом китайском клубе – «Шаньдун Лунэн»

За «Ньюкасл» Тиоте выступает с 2010 года. За это время он провел 138 матчей и забил 1 гол.

OFFICIAL: CL1 club Beijing Enterprises have signed Ivorian midfielder Cheik Tiote (30) from Newcastle United. pic.twitter.com/Q3J0tQ5xgl

— TransferMarkt China (@asaikana) February 7, 2017