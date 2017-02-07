Шейк Тиоте официально стал игроком «Бейджин Энтерпрайзес»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

 

Тиоте

Сегодня ивуарийский полузащитник Шейк Тиоте подписал контракт с клубом из Китая. Подробности сделки не разглашаются.

Тиоте перешел в «Бейджин Энтерпрайзес», который выступает во второй лиге Китая. Сумма трансфера и зарплата футболиста пока не разглашается. Можно отметить только то, что Transfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

Также напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что Тиоте продолжит карьеру в другом китайском клубе – «Шаньдун Лунэн»

За «Ньюкасл» Тиоте выступает с 2010 года. За это время он провел 138 матчей и забил 1 гол.

За «Ньюкасл» Тиотте выступает с 2010 года. За это время он провел 138 матчей и забил 1 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Transfermarkt China

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Никита Пронин

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