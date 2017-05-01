«Шахтер» продлил контракт с Дарио Срной на один сезон

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Дарио Срна

«Шахтер» подписал новое соглашение с защитником Дарио Срной. Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, договор рассчитан до конца сезона-2017/18.

В «Шахтер» хорватский футболист перешёл летом 2003 года. Срна является абсолютным рекордсменом «горняков» по количеству матчей. На сегодняшний день в футболке «Шахтера» он сыграл 524 официальных поединка, в которых забил 49 мячей.

В текущем сезоне на счету Дарио 32 игры и один гол. Вместе с «Шахтером» хорват завоевал 22 трофея.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Шахтер» (Донецк)

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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