«Шахтер» продлил контракт с Дарио Срной на один сезон

«Шахтер» подписал новое соглашение с защитником Дарио Срной. Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, договор рассчитан до конца сезона-2017/18.

В «Шахтер» хорватский футболист перешёл летом 2003 года. Срна является абсолютным рекордсменом «горняков» по количеству матчей. На сегодняшний день в футболке «Шахтера» он сыграл 524 официальных поединка, в которых забил 49 мячей.

В текущем сезоне на счету Дарио 32 игры и один гол. Вместе с «Шахтером» хорват завоевал 22 трофея.

🔥 Прекрасная новость в день рождения! ⚡ Капитан продлил контракт с «Шахтером»! ⚒ Узнайте подробности: https://t.co/SEyGFb5CAx pic.twitter.com/7ha9Ee3shR — FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 1 мая 2017 г.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Шахтер» (Донецк)