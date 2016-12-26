«Шахтер» объявил о переходе Евгения Селезнева в «Карабюкспор»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий Евгений Селезнев покидает «Шахтер» и станет игроком «Карабюкспора». Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В первой половине сезона 31-летний нападающий принял участие только в семи матчах и забил два мяча. Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной текущего года также был аннулирован досрочно.

 Всего Селезнев провел 73 матча за «Шахтер» и забил 30 мячей. Вместе с командой он завоевал четыре трофея.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Шахтер»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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