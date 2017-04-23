Шарль Каборе: «Приятно, что в РФПЛ лидирует «Спартак»

В матче 24-го тура «Краснодар» дома победил тульский «Арсенал». Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился впечатлениями от игры.

«Конечно, мы сегодня забили вовремя, сумев реализовать момент. Играть против команды, которая стоит на вылет, очень непросто. Поэтому у нас не слишком удавалась игра в самом начале. Тяжело было. Думаю, нам стоит больше вспоминать второй тайм, потому что там мы показывали более позитивную игру. Нельзя забывать, что соперник играл против нас в обороне. Они прекрасно защищали ворота, и обычно играть против таких команд гораздо сложнее. Они выглядели свежее нас в первом тайме. Так как наша игра строится на удержании мяча, мы просто ждали момента. Хорошо, что вовремя забили гол.

Я думаю, что в этом году мы заслужим право играть в следующем сезоне в Лиге Европы. Мы закончим третьими или четвёртыми. Но надо не забывать, что в этом году уровень РФПЛ намного выше, чем раньше. «Спартак», «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Ростов» – очень хорошие команды. Нам ещё остаётся четыре игры на выезде, надо набрать в них очки. Мы должны быть уверены в себе. Надеюсь, что получится.

Думаю, что в будущем у «Краснодара» тоже будет шанс стать чемпионом России. Очень приятно, что «Спартак» является лидером. Надеемся, что он станет чемпионом. Это показывает, что уровень чемпионата в России меняется. Мы не должны привыкать только к чемпионству «Зенита» или ЦСКА. В России все команды могут стать чемпионами. Я думаю, что если «Спартак» станет чемпионом, то это будет заслуженно. Они выиграли у «Зенита» недавно, и это была показательная игра. Они заслуживают чемпионства», — сказал Каборе.

В нынешнем сезоне Шарль Каборе провел за «Краснодар» 18 игр в РФПЛ, забил один мяч и отдал голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Rusfootball

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»