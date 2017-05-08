«Шапекоэнсе» завоевал первый трофей после авиакатастрофы

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Это первый трофей команды после того, как в ноябре 2016 года её футболисты и тренерский состав погибли в авиакатастрофе.

В финале, состоящем из двух матчей, «Шапекоэнсе» уступил «Аваи» (0:1), но благодаря победе в первой встрече (2:1) завоевал трофей. Руководство «Шапекоэнсе» в январе 2017 года пригласило около 20 футболистов, чтобы восстановить команду.

Напомним, что 29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето. Мартинуччио из-за травмы не был в составе делегации команды, которая летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Шапекоэнсе»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»