«Шанхай СИПГ» подписал контракт с Рикардо Карвальо

Португальский защитник Рикардо Карвальо официально стал игроком «Шанхай СИПГ». Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

Футболист присоединился к команде в качестве свободного агента.

«Мы рады приветствовать Рикардо Карвальо. Мы уверены, что у игрока есть необходимый опыт и умения, чтобы усилить нашу защиту в приближающемся сезоне», — заявили в пресс-службе китайского клуба.

В новом клубе Карвальо будет играть под руководством соотечественника – Андре Виллаша-Боаша. Среди звездных легионеров команды – бразильцы Оскар и Халк, а также Элкесон, один из лучших снайперов чемпионата Китая.

Напомним, прошедшим летом Карвальо стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

Последним клубом опытного игрока был «Монако». До этого Карвальо прославился, защищая цвета «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal