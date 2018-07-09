«Шанхай Шэньхуа» сделает предложение «Зениту» по Артему Дзюбе

Автор: Евгений Морозов 0

«Шанхай Шэньхуа» хочет заполучить нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. В ближайшие дни китайский клуб направит петербуржцам официальное предложение.

«Шанхай Шэньхуа» намерен совершить сделку до 13 июля, когда в местной Суперлиге закроется трансферный период. Но, возможно, что его продлят до 15 июля.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Гуанчжоу Эвергранд».

Дюзба привлек внимание со стороны китайских клубов своим выступлением на чемпионате мира-2018. На турнире форвард провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гризманн

Гризманн остается в «Атлетико», «Спартак» хочет подписать форварда «Шахтера», «Арсенал» определился со сменщиком Венгера. Главные новости дня

Артем Дзюба: «Это была хорошая проверка»

ЧМ-2018. 1/8 финала. Россия выиграла у Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 