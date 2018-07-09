«Шанхай Шэньхуа» сделает предложение «Зениту» по Артему Дзюбе

«Шанхай Шэньхуа» хочет заполучить нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. В ближайшие дни китайский клуб направит петербуржцам официальное предложение.

«Шанхай Шэньхуа» намерен совершить сделку до 13 июля, когда в местной Суперлиге закроется трансферный период. Но, возможно, что его продлят до 15 июля.

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Гуанчжоу Эвергранд».

Дюзба привлек внимание со стороны китайских клубов своим выступлением на чемпионате мира-2018. На турнире форвард провел пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»