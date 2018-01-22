Шандор Варга: «Сейчас Слуцкий в Москве. У него уже есть варианты продолжения карьеры»

Агент Леонида Слуцкого Шандор Варга поделился мнением о будущем российского специалиста. Последним местом работы Леонида Слуцкого был английский «Халл», откуда он был уволен 3 декабря.

«Сейчас Слуцкий находится дома, в Москве. Конечно, он хочет работать. Леонид доволен опытом сотрудничества с нашим агентством, он остается нашим клиентом.

У Слуцкого уже есть некоторые варианты продолжения тренерской карьеры, но говорить о чем-либо конкретном преждевременно», – сказал Варга.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат