Шандор Варга: «Сейчас Слуцкий в Москве. У него уже есть варианты продолжения карьеры»

Автор: Евгений Морозов 0

Леонид Слуцкий

Агент Леонида Слуцкого Шандор Варга поделился мнением о будущем российского специалиста. Последним местом работы Леонида Слуцкого был английский «Халл», откуда он был уволен 3 декабря.

«Сейчас Слуцкий находится дома, в Москве. Конечно, он хочет работать. Леонид доволен опытом сотрудничества с нашим агентством, он остается нашим клиентом.

У Слуцкого уже есть некоторые варианты продолжения тренерской карьеры, но говорить о чем-либо конкретном преждевременно», – сказал Варга.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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