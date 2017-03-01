Шамиль Лахиялов: «Спартак» поступил правильно, взяв Тигиева в аренду»

Экс-нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился своим мнением по переходу Тигиева в «Спартак». Также, Шамиль похвалил менеджмент «красно-белых».

«Менеджмент «Спартака», считаю, поступил правильно, взяв Тигиева сначала в аренду. Думаю, для Карреры важно прежде всего посмотреть его в тренировочном процессе. А уже через 2-3 месяца «Спартаком» по Тигиеву будет принято окончательное решение — подписывать с ним полноценный контракт или нет.

Тигиев может действовать на разных позициях, он игрок перспективный, молодой, с российским паспортом. Но «Спартак» — это другой уровень, и я не знаю, составит он в нем конкуренцию или не составит. Но думаю, что если парню не снесет крышу, то он способен заиграть в «Спартаке», — сказал Лахиялов.

«Спартак» взял Георгия Тигиева в аренду на полгода и имеет право выкупа защитника. Георгий уже тренировался с «красно-белыми» на сборах в Марбелье. Защитник провел полный матч против норвежского «Сонгдаля», в котором «Спартак» победил 4:1.

Георгий Тигиев: «Я очень рад быть здесь»

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Euro-Football