Шамиль Газизов: «Мы не вели переговоров с Кержаковым и Рязанцевым»

Гендиректор «Уфы» поделился своим мнением о ситуации связанной с Александром Кержаковым и Александром Рязанцевым. Также Шамиль Газизов рассказал о новичках команды.

«Почвы под разговорами о возможном переходе Рязанцева и Александра Кержакова в «Уфу» нет, мы не вели переговоров по этим футболистам. Александр Пуцко продолжает тренироваться с командой, набирает форму, но о его будущем пока сказать нечего. Что касается подписания контракта с Беленовым, то в ближайшие несколько дней о его переходе должно быть объявлено официально», — заявил Газизов.

После первой половины чемпионата «Уфа» занимает 8-ю строчку с 25-ю очками.

Фото: Р-Спорт

Источник: Чемпионат.com