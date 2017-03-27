Шамиль Газизов: «Мы не будем против, если нас финансово простимулируют на игру со «Спартаком»

«Уфа» не против финансово стимулирования в преддверии матча со «Спартаком». Об этом заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Как отнесемся к тому, если нашу команду финансово простимулируют на игру со «Спартаком»? Я считаю, что любое стимулирование, если оно соответствует спортивному принципу, – нормальное явление. Ну нас же стимулируют на выигрышную игру, а не на поражение. Речь же не идет о договорном характере встречи. Если люди готовы поделиться своими деньгами, я только «за»!

А давайте представим такую ситуацию. Мои друзья играют в какой-то команде, и я им говорю: «Если хорошо сыграете – мы готовы поделиться своими деньгами». Что здесь плохого? Если спортивная часть не страдает, ничего криминального в этом нет», — сказал Газизов.

Матч «Уфа» — «Спартак» пройдет 9 апреля. Сейчас «красно-белые» лидируют в чемпионате, опережая «Зенит» и ЦСКА на шесть очков. Команда Сергей Семака занимает пятое место и отстает от третей и второй строчки на семь баллов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс