Шамиль Асильдаров вернулся в «Анжи»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Асильдаров

Форвард Шамиль Асильдаров подписал контракт с «Анжи» сроком на один год. Асильдаров стал игроком клуба в третий раз в своей профессиональной карьере.

«Я рад своему возвращению в «Анжи». Когда поступило это предложение, не раздумывая ответил согласием. «Анжи» для меня родной клуб, цвета которого уже защищал, и приложу максимум своих усилий для достижения высоких результатов. У нас сейчас новый Президент, главный тренер, новая команда. Все мы люди с амбициями, и в каждом матчем мы будем стараться играть на победу», — сказал Шамиль Асильдаров.

«В лице Асильдарова мы подписали зрелого, опытного футболиста. Несмотря на возраст, он полон решимости играть за свой родной клуб. Шамиль является лидером по духу, который в определенные моменты может повести за собой команду. Уверен, что его опыт очень пригодится «Анжи», и он, несомненно, принесет пользу команде», -сказал спортивный директор клуба Александр Танцюра.

Впервые это произошло в 2008 году, когда Шамиль провел в команде первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон 2014/2015, по итогам которого была завоевана путевка в премьер-лигу. В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.

Фото: Официальный сайт «Анжи»

Источник: Официальный сайт «Анжи»

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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