«Шальке» хочет выкупить Евгения Коноплянку

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка может задержаться в Германии. Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хейдель ясно дал понять, что руководство намерено выкупить контракт украинца.

«Даже если бы Коноплянки не было в команде, мы бы сказали, что заинтересованы в нем. Мы намерены выкупить его контракт. Коноплянка является важным игроком для нашей команды», — заявил Хейдель.

Футболист выступает на правах аренды за «Шальке», а права на него принадлежат «Севилье».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Евгений Коноплянка принял участие в 13 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Контракт 27-летнего футболиста с «Севильей» действует до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Kicker