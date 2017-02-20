«Шальке» хочет выкупить Евгения Коноплянку

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка может задержаться в Германии. Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хейдель ясно дал понять, что руководство намерено выкупить контракт украинца.
«Даже если бы Коноплянки не было в команде, мы бы сказали, что заинтересованы в нем. Мы намерены выкупить его контракт. Коноплянка является важным игроком для нашей команды», — заявил Хейдель.
Футболист выступает на правах аренды за «Шальке», а права на него принадлежат «Севилье».
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Евгений Коноплянка принял участие в 13 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Контракт 27-летнего футболиста с «Севильей» действует до лета 2019 года.
Фото: Global Look Press
Источник: Kicker