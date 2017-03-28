«Шальке» намерен избавиться от Евгения Коноплянки

Украинский полузащитник может покинуть немецкий клуб по окончании сезона. «Шальке» ищет варианты продажи игрока.

Клуб из Гельзенкирхена намерен продать футболиста в летнее трансферное окно, если тот не сумеет проявить себя в оставшихся матчах сезона.

Напомним, что «Шальке» арендовал украинского форварда у «Севильи» с правом обязательного выкупа за 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Коноплянки заинтересован «Фенербахче».

В текущем сезоне Бундеслиги Евгений Коноплянка провел 15 игр, в которых забил один гол и единожды ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: Revier Sport