«Шальке» намерен избавиться от Евгения Коноплянки

Украинский полузащитник может покинуть немецкий клуб по окончании сезона. «Шальке» ищет варианты продажи игрока.
Клуб из Гельзенкирхена намерен продать футболиста в летнее трансферное окно, если тот не сумеет проявить себя в оставшихся матчах сезона.
Напомним, что «Шальке» арендовал украинского форварда у «Севильи» с правом обязательного выкупа за 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Коноплянки заинтересован «Фенербахче».
В текущем сезоне Бундеслиги Евгений Коноплянка провел 15 игр, в которых забил один гол и единожды ассистировал партнерам.
Фото: Global Look Press
Источник: Revier Sport