«Шальке» может купить Рикардо Родригеса

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес привлек внимание «Шальке». Конкретных переговоров о переходе футболиста в гельзенкирхенский клуб еще не было, однако такой трансфер вполне возможен.

«Шальке» рассматривает швейцарца в качестве замены защитнику Сеяду Колашинацу. Этот футболист, скорее всего, покинет рурскую команду и перейдет в один из английских клубов.

Контракт Родригеса с «Вольфсбургом» рассчитан до лета 2019 года. Сумма отступных составляет 22,5 миллиона евро. Трансферная стоимость защитника сейчас оценивается в 17 миллионов. «Вольфсбург» может отпустить футболиста за 18 миллионов.

Фото: Global Look Press

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