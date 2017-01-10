«Шальке-04» планирует арендовать Хольгера Бадштубера

По данным немецкой прессы, защитник уже согласовал с клубом условия личного контракта. Осталось уладить вопрос с «Баварией».

Бадштубер желает сменить команду из-за отсутствия регулярной игровой практики. В текущем сезоне он провел на поле всего 137 минут.

Контракт 27-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2017 года. Поскольку «Шальке-04» хочет арендовать игрока до конца сезона без опции выкупа, Бадштуберу сперва необходимо продлить соглашение с мюнхенским клубом.

Хольгер Бадштубер находится в системе «Баварии» с 2002 года, в 2009 году стал играть за первую команду. В его активе 119 матчей за мюнхенцев и один забитый мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild