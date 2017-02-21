«Севилья» предложила Хорхе Сампаоли новый контракт

Президент «Севильи» Хосе Кастро сообщил, что клуб хочет продлить соглашение с главным тренером Хорхе Сампаоли. По действующему до 2018 года договору, тренер может уйти за 1,5 млн евро отступных.

«Мы хотим, чтобы Сампаоли остался. Нас радует атакующая игра при нем. «Севилья» предложила Хорхе контракт еще на один год», – сказал Кастро в эфире местной радиостанции.

Ранее сообщалось, что интерес к 56-летнему аргентинскому специалисту проявляют «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

Под руководством Сампаоли «Севилья» набрала 49 очков в 23 турах испанской примеры и занимает третье место в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com