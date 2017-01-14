«Севилья» потребовала применения дисциплинарных санкций к Серхио Рамосу

«Севилья» по сумме двух встреч уступила «Реалу» путевку в четвертьфинал Куба Испании. «Нервионцы» потребовали наказать защитника мадридцев Серхио Рамоса после показанных жестов в адрес болельщиков «Севильи» во время празднования забитого гола.

«Севилья» потребовала применить санкции в отношении защитника мадридцев Серхио Рамоса после кубкового матча с «Реалом», который завершился со счетом 3-3. Обратиться в футбольные органы андалузсцев вынудили жесты, показанные Рамосом во время празднования гола, забитого с пенальти на 83-минуте встречи.

«Севилья» попросила LFP обсудить инцидент с RFEF и комиссией по борьбе с насилием, чтобы не оставить без внимания поведение Рамоса» – говорится в официальном сообщении клуба.

Стоит отметить, что болельщики Севильи на протяжении игры оскорбляли Рамоса, являющегося воспитанником клуба, что было отражено главным арбитром матча в итоговом протоколе и в ближайшее время должно быть рассмотрено.

Между тем, Севилья также осуждает оскорбления со стороны болельщиков и требует прекратить все выпады в адрес своего бывшего футболиста.

По сумме двух встреч (6:3) в четвертьфинал Кубка Испании пробился «Реал». В следующем раунде соперником мадридцев станет «Сельта».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca