«Севилья» планирует приобрести Мамаду Сако

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может перебраться в Испанию. 26-летним футболистом «мерсисайдцев» заинтересовалась «Севилья».
Руководство испанского клуба готово рассмотреть все варианты приобретения француза: как аренду с обязательным правом выкупа, так и полноценный переход в текущее трансферное окно.
Напомним, что в нынешнем сезоне Мамаду Сако еще ни разу не появлялся на поле в футболке «Ливерпуля» из-за конфликта с главным тренером команды Юргеном Клоппом.
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Фото: Global Look Press
Источник: AS
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