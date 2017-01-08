«Севилья» планирует приобрести Мамаду Сако

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сако может перебраться в Испанию. 26-летним футболистом «мерсисайдцев» заинтересовалась «Севилья».

Руководство испанского клуба готово рассмотреть все варианты приобретения француза: как аренду с обязательным правом выкупа, так и полноценный переход в текущее трансферное окно.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мамаду Сако еще ни разу не появлялся на поле в футболке «Ливерпуля» из-за конфликта с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

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Фото: Global Look Press

Источник: AS