«Севилья» объявит о назначении Пабло Мачина в понедельник

Автор: Михаил Серебряков 0

Pablo Machín

Тренер «Жироны» Пабло Мачин крайне близок к тому, чтобы возглавить«Севилью». Это может произойти уже на следующей неделе.

Андалусский клуб планирует официально объявить о назначении Мачина в ближайший понедельник, то есть завтра.

«Севилья» завершала сезон под руководством тренера Хоакина Капарроса. В пятницу этот специалист занял пост спортивного директора клуба.

Оформление контракта с Мачином вышло на завершающую стадию. Соглашение будет рассчитано на два сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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