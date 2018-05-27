«Севилья» объявит о назначении Пабло Мачина в понедельник

Тренер «Жироны» Пабло Мачин крайне близок к тому, чтобы возглавить«Севилью». Это может произойти уже на следующей неделе.
Андалусский клуб планирует официально объявить о назначении Мачина в ближайший понедельник, то есть завтра.
«Севилья» завершала сезон под руководством тренера Хоакина Капарроса. В пятницу этот специалист занял пост спортивного директора клуба.
Оформление контракта с Мачином вышло на завершающую стадию. Соглашение будет рассчитано на два сезона.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es