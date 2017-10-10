«Севилья»: «Люди русской национальности не будут допущены на матч со «Спартаком»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лига чемпионов. 2 тур. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 26 сентября 2017 г.

Официальная пресс-служба испанской «Севильи» ответила на вопрос болельщика «Спартака» Сергея Тимохина. Болельщик «Спартака», который живет в Испании, узнал о возможности посещения гостевой игры красно-белых с «нервионцами» несмотря на запрет УЕФА.  

Ранее организация запретила любителям московского клуба приходить на данную встречу из-за беспорядков, которые было устроены фанатами на матче с «Марибором». «Люди российской национальности не могут покупать билеты и не будут допущены на стадион», — сказано в официальном заявлении андалусийцев.

Напомним, игра 4-го тура еврокубка состоится 1 ноября. Матч на «Рамон Санчес Писхуан» начнетсся в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Сергея Тимохина 

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