«Севилья» арендовала Андре Силву у «Милана» с правом выкупа

Нападающий «Милана» Андре Силва продолжит карьеру в Испании. «Севилья» арендовала 22-летнего форварда сборной Португалии с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что испанцы заплатят 5 миллионов евро за аренду Силвы и 30 млн евро за выкуп контракта.

Прошлым летом «Милан» купил Силву у «Порту» за 38 миллионов евро. Он забил 2 гола в 24 матчах серии а, в основном выходя на замену. В 14 матчах Лиги Европы у Силвы 8 голов.

В трех играх на ЧМ-2018 Силва не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Севильи»