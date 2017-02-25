Сеск Фабрегас: «Я останусь в «Челси»

Испанский полузащитник «синих» заявил, что не собирается уходить из клуба. Ранее сообщалось, что испанцем интересуются клубы из Китая и МЛС.

«Я точно останусь в «Челси». Другого вызова, как остаться здесь, у меня нет. Даже не задумываюсь о переходе в другую команду. Считаю, что еще могу помочь «Челси», — заявил Фабрегас.

В этом сезоне 29-летний испанец провел 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. «Челси» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити» на 8 очков, а «Тоттенхем» и «Арсенал» на 10.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com