Сесе Пепе проходит просмотр в ЦСКА на межсезонном сборе

Московский ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сейчас красно-синие проводят сбор в Испании.

Вместе с основной группой ЦСКА просмотр проходит и 21-летний французский защитник «Зирки» Сесе Пепе. До перехода в украинский клуб Пепе выступал в молодежных командах «ПСЖ» и «Марселя».

Как известно, Сесе провел 6 игр в составе сборной Франции U16. О приглашении Пепе на просмотр к «армейцам» стало известно в декабре 2017 года.

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА