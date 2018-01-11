Сесе Пепе проходит просмотр в ЦСКА на межсезонном сборе

Автор: Дмитрий Темников 0

Московский ЦСКА продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сейчас красно-синие проводят сбор в Испании. 

Вместе с основной группой ЦСКА просмотр проходит и 21-летний французский защитник «Зирки» Сесе Пепе. До перехода в украинский клуб Пепе выступал в молодежных командах «ПСЖ» и «Марселя».

Как известно, Сесе провел 6 игр в составе сборной Франции U16. О приглашении Пепе на просмотр к «армейцам» стало известно в декабре 2017 года.

Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

Результаты жеребьевки финальной части ЧМ-2018, разгромная победа ЦСКА. Главные новости дня

Элвер Рахимич

Элвер Рахимич может возглавить «СКА-Хабаровск»

Массимо Каррера

Массимо Каррера: «Матч с «Ливерпулем» был лишь аварией»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 