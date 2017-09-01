Сесар Навас: «Очень рад вернуться в «Рубин»

Автор: Владимир Шевелев 0

Сесар Навас

Испанский защитник Сесар Навас вновь в «Рубине». Он прокомментировал свое возвращение в Казань.

«Я очень признателен «Рубину» за оказанное доверие и возможность снова оказаться в этом большом клубе. Рад вернуться в команду, в которой провёл шесть чудесных лет, в город, в котором чувствовал себя комфортно, к болельщикам, чью поддержку всегда ощущал.

Пока не могу назвать точную дату выхода на поле. Сейчас главное — усердно тренироваться и внимательно прислушиваться к самочувствию. В перерыве я тоже не бездельничал, занимался самостоятельно. Курбан Бекиевич тепло поприветствовал меня в клубе. Обстоятельной беседы пока не было, но у нас ещё будет время всё обсудить», — рассказал Сесар Навас.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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