Сесар Навас обратился в ФИФА, чтобы отсудить у «Ростова» 1 млн евро

«Ростов» выделит 353 тысячи рублей на услуги юристов для защиты своих интересов в деле по иску бывшего игрока команды Сесара Наваса. Как следует из документов на сайте госзакупок, помощь за такую сумму клубу окажут представители ООО «Сила».

Навас обратился в Палату по разрешению споров ФИФА, требуя взыскать с клуба 1,05 миллиона евро. При этом в документе не говорится, это долги по зарплате или по премиальным.

Впрочем, 353 тысячи рублей лишь часть суммы, которую получит «Сила» в случае успешного исхода дела.

«Дополнительное вознаграждение (гонорар успеха) выплачивается по итогам дела и составляет 5% от положительной разницы между суммой заявленных исковых требований против заказчика и суммой удовлетворенных требований на основании решения ФИФА или мирового соглашения, заключенного в ходе производства по делу», — говорится в заявлении.

Сесар Навас выступал за желто-синих в 2015–2017 годах. Он провел за команду более 50 матчей и завоевал серебряные медали РФПЛ в сезоне 2015/2016.

Фото: Global Look Press

Источник: DonNews