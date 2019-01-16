Сержа Орье арестовали за нанесение телесных повреждений своей девушке

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье попал в полицию перед матчем 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:1). Футболиста арестовали по подозрению в нанесении телесных повреждений своей девушке Хенче Фойт.

Ивуариец при этом отрицал нападение на 31-летнюю женщину. Полиция Хартфордшира подтвердила, что игрок был освобожден без предъявления обвинений.

«26-летний мужчина был арестован по подозрению в нанесении телесных повреждений. Он был освобожден без дальнейших действий», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Хенча Фойт – гаитяно-американская фитнес-модель и звезда реалити-шоу. Прославилась благодаря американскому шоу WAGS Miami.

В настоящее время девушка проживает с Орье в его особняке в Хартфордшире. Пара воспитывает дочь, которая родилась в прошлом году.

Фото: Global Look Press
Источник:  Goal

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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