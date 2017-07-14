Серж Гнабри будет выступать за «Хоффенхайм»

Серж Гнабри всего месяц назад подписал контракт с «Баварией». Однако сегодня стало известно, что он продолжит карьеру в «Хоффенхайме».

Клуб из Зисхайма взял 22-летнего футболиста в аренду сроком на один год. Ранее председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что Гнабри желает получать достаточно игровой практики и просит отдать его в аренду в другой клуб. «Мы спокойно относимся к этой ситуации. Посмотрим, что мы можем сделать на трансферном рынке», – сказал Румменигге.

В прошлом сезоне «Хоффенхайм» завоевал 4-е место в чемпионате Германии и завоевал путевку в Лигу чемпионов. Гнабри провел последний розыгрыш в «Вердере», который занял 8-е место в таблице. На счету хавбека к концу сезона оказалось 11 забитых мячей.

Серж Гнабри получил известность в ноябре 2016 года, когда сделал хет-трик в дебютном матче за сборную Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild

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