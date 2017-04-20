Серхио Ромеро: «Я готов к роли первого номера»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро заявил, что надеется стать первым номером команды. Аргентинский вратарь намерен вытеснить Давида де Хеа из основного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что есть вероятность, при которой основной голкипер «МЮ» Давид де Хеа покинет команду. К нему проявляет интерес мадридский «Реал».

«Всегда есть надежда стать первым номером, и ты упорно работаешь каждую неделю ради этого. Я пришел сюда ради большого испытания. Когда у тебя есть возможность перейти в такой гранд, как «Манчестер Юнайтед», даже если сначала ты в запасе, то должен держаться за это место обеими руками.

Я стараюсь работать на каждой тренировке, показывая тренеру, что готов к роли первого номера. Я всем показываю, что если во мне нуждаются, то я в отличной форме и на меня можно рассчитывать», — заявил Ромеро.

В текущем сезоне 30-летний вратарь сыграл за манкунианцев в чемпионате Англии всего один матч — на выезде с «Сандерлендом», в котором оставил свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail