Серхио Рамос: «Желаю сборной России на ЧМ-2018 всего наилучшего, если наши пути не пересекутся»

Капитан сборной Испании Серхио Рамос поделился своим мнением о сборной страны-хозяйки ЧМ-2018. 31-летний защитник пожелал российской команде удачи по ходу турнира.

«Нам не придется встречаться с командой Станислава Черчесова в группе. Но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома и на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше. Это придает дополнительную мотивацию, что сказывается на результате.

Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся. Если это вообще произойдет», – заявил Рамос.

Напомним, Испания будет выступать в группе B с Португалией, Марокко и Ираном. При определенных раскладах «Фурия Роха» может встретиться с Россией уже в 1/8 финала.

Фото: Global Look Press

Источник: RT