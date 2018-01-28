Серхио Рамос: «Желаю сборной России на ЧМ-2018 всего наилучшего, если наши пути не пересекутся»

Автор: Дмитрий Темников 0

Рамос

Капитан сборной Испании Серхио Рамос поделился своим мнением о сборной страны-хозяйки ЧМ-2018. 31-летний защитник пожелал российской команде удачи по ходу турнира.

«Нам не придется встречаться с командой Станислава Черчесова в группе. Но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома и на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше. Это придает дополнительную мотивацию, что сказывается на результате.

Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся. Если это вообще произойдет», – заявил Рамос.

Напомним, Испания будет выступать в группе B с Португалией, Марокко и Ираном. При определенных раскладах «Фурия Роха» может встретиться с Россией уже в 1/8 финала.

Фото: Global Look Press
Источник: RT

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Экс-глава Федерации футбола Испании: «Правительство несет ответственность за возможное отстранение сборной от ЧМ-2018»

сборная египта

Глава ассоциации футбола Египта: «Сборная России может стать первой в нашей группе, она играет у себя дома»

Сборная Испании

Фернандо Йерро: «Прежде чем выбрать Краснодар, делегация сборной Испании побывала в 13 городах»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 