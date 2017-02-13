Серхио Рамос: «Я могу сменить свой номер на 93-й»

Испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поговорил о своих самых памятных голах. Также капитан «сливочных» не исключил возможности сменить клубный номер.

«Не могу выбрать главный гол в своей карьере. Для меня и команды они все были особенными. Однако, самым памятным стал мой забитый мяч на 93-й минуте матча с «Атлетико» в финале ЛЧ.

Не планирую ли я сменить номер с 4-го на 93-й? А почему бы и не сделать это? Не исключаю смены номера уже в ближайшем будущем. Хотя стоит отдать должное: для меня четвертый номер стал удачным», — заявил Рамос.

В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за королевский клуб 13 матчей. В данных встречах Серхио забил 6 голов.

Фото: Global Look Press