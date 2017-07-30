Серхио Рамос выразил надежду, что Неймар покинет «Барселону»

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал возможный уход Неймара из «Барселоны». Испанец  надеется, что больше не увидит форварда в составе каталонцев.

«У меня очень хорошие отношения с бразильцем. После матча с «Барселоной» на Международном кубке чемпионов я поменялся с Неймаром футболками. Надеюсь, в последний раз получил его футболку в качестве игрока «Барселоны», иначе у нас будут проблемы. Неймар является ключевым игроком для «Барселоны», – заявил Рамос.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ»  готов заплатить за форварда 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мбаппе

Килиан Мбаппе может заменить Неймара в «Барселоне»

Килиан Мбаппе

Руководство «Монако» назвало стоимость Килиана Мбаппе

Буффон

Джанлуиджи Буффон о Неймаре: «Надувайте и надувайте, но шарик все равно лопнет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 