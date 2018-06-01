Серхио Рамос выпустил совместный клип с испанским певцом в поддержку сборной Испании

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос выпустил совместный клип с певцом Демарко Фламенко. Он посвящен сборной Испании, которая сыграет на предстоящем чемпионате мира.

Песня называется «Еще одна звезда в твоем сердце». Видеоклип можно посмотреть на YouTube-канале сборной Испании. Ранее Рамос опубликовал фрагмент клипа в одной из своих социальных сетей, анонсировав выход полной версии ролика.

На групповом этапе чемпионата мира–2018 сборной Испании предстоит встретиться с Португалией, Ираном и Марокко.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»