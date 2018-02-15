Серхио Рамос: «Возможно, Зидан выиграет Лигу чемпионов и уйдет, чтобы отдохнуть»

Капитан «Реала» Серхио Рамос поговорил о главном тренере мадридцев Зинедине Зидане. 31-летний защитник не исключил ухода французского специалиста даже в том случае, если «сливочные» выиграют Лигу чемпионов.

«Люди считают само собой разумеющимся, что Зидан останется на своем посту, если «Реал» выиграет Лигу чемпионов. Однако возможно, что им будет преподнесен сюрприз и Зидан уйдет, чтобы отдохнуть», — заявил Рамос.

Напомним, наиболее вероятные шансы выиграть титул в этом сезоне у «сливочных» остались только в Лиге чемпионов. Королевский клуб вылетел из Кубка короля, а в Примере команда отстает от лидирующей «Барселоны» на 17 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: AS