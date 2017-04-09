Серхио Рамос: «Реал» всегда открывает двери отличных игрокам, вроде Гризманна»

Капитан и защитник «Реала» Серхио Рамос дал понять, что был бы рад видеть Антуана Гризманна в составе «сливочных». Французский форвард забил «Королевскому клубу» на 85 минуте встречи и принес «Атлетико» ничью.

«Антуан Гризманн? Он великолепный футболист, который проявляет себя на протяжении нескольких лет. «Реал» всегда открывает двери отличным игрокам.

Что касается прошедшего матча, то лучшими футболистами «Атлетико» были защитники и вратарь, этим все сказано», — заявил Серхио Рамос.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Серхио Рамос принял участие в 21 матче, в которых отметился 7 голами, 1 автоголом и 6 предупреждениями. Антуан Гризманн провел в чемпионате Испании в этом сезоне 30 матчей и забил 15 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca