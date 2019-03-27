Серхио Рамос повторил рекорд сборной

Защитник сборной Испании Серхио Рамос достиг внушительной отметки. Он повторил рекорд Икера Касильяса по выигранным матчам в составе «Красной Фурии».

Во вторник сборная Испании обыграла в гостях сборную Мальты (2:0) в рамках 2-го тура отборочного турнира Евро-2020 года. Для защитника испанцев Серхио Рамоса эта победа стала 121-й в составе сборной.

Таким образом, он достиг отметки, которая прежде покорялась только бывшего вратарю сборной Испании Икеру Касильясу, на счету которого также 121 победа с национальной командой. Третье и четвертое место занимают бывшие игрок сборной Хави и Иньеста, у которых 100 и 96 побед соответственно.

Кроме того, Рамос приблизился к бывшему капитану «Красной Фурии» по количеству матчей проведённых за сборную. На счету игрока «Реала» 162 матча, в то время как у Касильяса, ныне выступающего за «Порту», – 167.

Сборная Испании после 2 туров с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице отборочной группы F. Мальта набрала 3 очка и занимает четвёртое место.

Фото:Сергей Дроняев

Источник: Marca