Серхио Рамос повторил рекорд по количеству желтых карточек

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в гостевом матче с «Бетисом» заработал 162-ую желтую карточку в карьере. По количеству предупреждений он сравнялся с футболистом «Химнастика» Альберто Лопо.

Серхио Рамос является также рекордсменом чемпионата Испании по количеству красных карточек. Их на счету 31-летнего футболиста 19, а получил он их во время выступления за «Севилью» и «Реал».

В общей сложности на его счету 419 матчей и 52 гола в Примере (в том числе в этом сезоне – 26 матчей, 2 гола).

Напомним, в текущем розыгрыше Примеры испанец заработал два удаления и шесть предупреждений.

Фото: Global Look Press

Источник: B/R Football