Серхио Рамос недоволен проведением финала Лиги чемпионов в Киеве

Автор: Евгений Морозов 0

Серхио Рамос

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил недовольство проведением финала Лиги чемпионов в Киеве. Испанцы сыграют с «Ливерпулем».

«Добраться до некоторых стран иногда бывает довольно сложно. Я уверен, многие фанаты предпочли бы, чтобы игра проходила поближе к местам, где они живут. В таком случаем они могли бы посетить матч. Это должно быть принято во внимание при организации таких финалов», — говорит Рамос.

Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в столице Украины, который был утвержден местом проведения в 2016 году без официального процесса выборов.

Фото: Global Look Press
Источник: AP

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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