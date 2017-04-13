Серхио Рамос: «Не исключаю, что стану тренером»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился мыслями о том, чем займётся после завершения карьеры футболиста. 31-летний игрок сборной Испании не исключает, что посвятит себя тренерской деятельности.

«Да, мне нравится эта работа, и я не исключаю, что стану тренером. Не исключаю, поскольку эта работа соответствует моей сущности. Ведь я работал с лучшими специалистами и имел возможность учиться у них. Очевидно, что я хочу остаться связанным с миром футбола. И если в качестве тренера, то почему бы и нет? У меня будет возможность быть полезным людям».

Контракт Рамоса с «Королевским клубом» в силе до лета 2020 года. В текущем сезоне Серхио провел 33 матча во всех турнирах и забил десять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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