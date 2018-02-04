Серхио Рамос: «Лига чемпионов — это все, что у нас осталось»

Защитник «Реала» Серхио Рамос порассуждал на тему неудач мадридцев в текущем сезоне. Он назвал отставание от «Барселоны» в Ла Лиге на 18 очков особенной ситуацией.

«Наверное, мы сделали что-то плохое. Ведь такое отставание от «Барселоны» не нормально. Мы потеряли много очков в матчах, которые контролировали. Это один из наших худших сезонов, Лига чемпионов – это все, что у нас осталось», – заявил 30-летний футболист.

Напомним, в 22-м туре Примеры «Реал» сыграл вничью с «Леванте» — 2:2. С 39 очками «сливочные» идут на 4-м месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca