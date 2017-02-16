Серхио Рамос: «Если «ПСЖ» смог выиграть 4:0, то и «Барселона» может»

Капитан «Реала» Серхио Рамос после победы над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о своем повреждении. Также испанец оценил шансы «Барселоны» на проход «ПСЖ» после поражения (0:4).

«У меня был ушиб, но я продолжил играть во втором тайме до тех пор, пока не стало болеть сильнее. Если бы это была не Лига чемпионов, я бы попросил замену раньше.

Если «ПСЖ» смог выиграть 4:0, то и «Барселона» может. Если совершать ошибки в Лиге чемпионов, соперники ими воспользуются, особенно такие футболисты, как Ди Мария и Кавани.

Поражение «Барселоны» меня не удивило. В Лиге чемпионов проходится расплачиваться любой команде, если она играет слабо. А «ПСЖ» сыграл достойно, осуществлял сильный прессинг. Не буду отрицать, что поражение «Барселоны» порадовало меня. Конечно, я не хочу видеть страдания друзей, но очевидно, что победы «Барселоны» мне не нравятся », — заявил Серхио Рамос.

В выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «ПСЖ» со счетом 0:4. Ответная игра состоится 8 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca