Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч в «Реале»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил наказание за красную карточку. Испанец был удален во время матча с «Барселоной».

Рамос в подкате сбил нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. За это нарушение капитан «сливочных» был удален с поля. А сегодня было объявлено о том, что игрок дисквалифицирован на одну встречу в чемпионате Испании с «Депортиво».

В текущем сезоне Ла Лиги 31-летний защитник сыграл в 23 матчах. В данных играх футболист и забил 7 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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