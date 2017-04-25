Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил наказание за красную карточку. Испанец был удален во время матча с «Барселоной».

Рамос в подкате сбил нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. За это нарушение капитан «сливочных» был удален с поля. А сегодня было объявлено о том, что игрок дисквалифицирован на одну встречу в чемпионате Испании с «Депортиво».

В текущем сезоне Ла Лиги 31-летний защитник сыграл в 23 матчах. В данных играх футболист и забил 7 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca