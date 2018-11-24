Серхио Рамос был пойман на допинге, ЦСКА установил рекорд Премьер-лиги, несколько матчей ЧМ-2022 могут пройти за пределами Катара. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Серхио Рамос

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 23 ноября.

1. Премьер-лига. 15-й тур. «Локомотив» уступил «Уралу», ЦСКА победил «Ахмат»

2. Серхио Рамос был пойман на допинге в 2017 году

Защитник провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/17 с «Ювентусом».

3. ЦСКА установил рекорд Премьер-лиги

Благодаря победе над «Ахматом» «армейцы» набрали 1000-е очко в РПЛ.

4. Адвокат Александра Кокорина рассказала об оскорблениях в адрес футболиста

Адвокат Татьяна Стукалова заявила, что ее подзащитный подвергся оскорблениям в ходе конфликтов с водителем Виталием Соловчуком.

5. Ряд матчей на ЧМ-2022 может пройти за пределами Катара

Это будет возможно, если число участников чемпионата мира увеличится с 32 до 48.

Фото: Global Look Press

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