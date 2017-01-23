Серхио Бускетс не поможет своей команде в матче с «ПСЖ»

Вчера, в матче «Эйбар» «Барселона», Серхио Бускетс получил травму. Сообщается, что испанец может пропустить почти месяц.

Вчера в Ла Лиге завершился 19-й тур. В матче «Эйбара» и «Барселоны» Серхио Бускетс вывихнул голеностоп. По сообщениям СМИ, Бускетс может пропустить почти 4 недели. Также отметим, что Серхио вероятнее всего не сможет помочь в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», который состоится 14 февраля.

Также отмечается, что окончательные сроки восстановления футболиста станут известны после МРТ.

Матч «Эйбара» и «Барселоны» закончился победой гостей со счетом 0:4. По голу забили Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар. «Каталонцы» набрали 41-ое очко и занимаю 3-ю строчку.

Фото: Global Look Press

Источник: MARCA